Anita Taylor’ın “Moonraker” isimli sergisi, Fırat Arapoğlu küratörlüğünde Vision Art Platform’da

"MOONRAKER" Anita Taylor'ın Moonraker başlıklı sergisi, desen ve resim alanlarını içeren ve onu aşan ilgi çekici bir çalışma bütününü bir araya getiriyor. Sanatçı bu seçkide, zıtlıklar ve çift anlamlılık temaları canlanarak gerçek ve kurgu, hafıza ve unutma, bedenleşme ve tanıklık üzerine karmaşık bir örüntü yaratıyor.
Taylor'ın çalışmaları, gözlemcinin rolüne dair derin bir keşif niteliği taşırken, samimi bir özdüşünüm ile insan anlatılarının geniş yelpazesi arasında gidip geliyor. Taylor'ın resimleri, kadın bakış açısıyla yeniden anlatılan tarihsel anlatıların görsel yeniden yorumları olarak ortaya çıkmaktadır.
Taylor'ın feminist bakış açısı, onu Artemisia Gentileschi ve Judy Chicago'nun eserlerini yankılayarak kadın bakışını yeniden tanımlayan kadın sanatçılar soyuyla aynı hizaya getiriyor. Taylor, kadın kahramanları merkeze alarak ve klasik anlatıları yeniden ele alarak, geçmiş ve bugün arasında bir diyalog kuruyor ve toplumsal cinsiyet, güç ve kimlikle ilgili kalıcı soruları ele alıyor.
Moonraker, gözlem ve temsilin karmaşıklığıyla ilgilenmeye bir davet niteliği taşıyor. Anita Taylor'ın yapıtları kişisel ve evrensel olan arasında gidip gelirken, bize insanlık tarihinin ortaya çıkan anlatılarında hem tanık hem de katılımcı olarak rollerimizi hatırlatıyor.
Sanatçı, Käthe Kollwitz ve Louise Bourgeois gibi sanatçıların devamında, izleyiciyi aynı anda hem mahrem hem de anıtsal, son derece bireysel ama bir o kadar evrensel olarak yankı uyandıran yapıtlarla karşı karşıya getiriyor.
ZİYARET BİLGİLERİ:
Salı - Cuma 11.00 - 18.00
Cumartesi 12.00 - 18.00
Pazar - Pazartesi KAPALI
Sergiler ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
Adres: Süleyman Seba Caddesi, Akaretler No:35 Beşiktaş, İstanbul