‘Göbeklitepe ezberleri bozdu’

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin (NHM) Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi'ne katılan İngiliz arkeolog Prof. Ian Hodder, "Göbeklitepe'nin insan toplumunun kökenlerine ilişkin hikâyeyi değiştirdiğini düşünüyorum" dedi. Yerleşik hayatın çiftçilikle, bitkiyle ve hayvanların evcilleştirilmesiyle ilişkili olduğunun düşünüldüğünü aktaran Hodder, "Ancak Göbeklitepe'de gördüğünüz şey, tam olarak tarımsal olmayan, hâlâ birçok yönden avcı ve toplayıcı olan insanlar tarafından üretilen çok karmaşık ritüellere, sanata sahip çok karmaşık bir topluma sahip olduğunuzdur. Bu da arkeologların her zaman sahip olduğu bazı evrimsel beklentileri altüst ediyor" dedi.