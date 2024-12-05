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Giriş Tarihi: 5.12.2024

İngiltere’den ‘Parthenon Heykelleri’ için yeşil ışık

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İngiltere’den ‘Parthenon Heykelleri’ için yeşil ışık
İngiltere ile Yunanistan arasında Elgin Mermerleri olarak da bilinen Parthenon Heykelleri konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık çözüme yaklaşıyor olabilir. Euronews'te yer alan haberde Yunan radyo televizyonu ERT'nin ulaştığı hükümet kaynaklarına göre, Londra'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İngiliz mevkidaşı Keir Starmer arasındaki görüşmede Parthenon Heykelleri konusunun ele alındığı belirtildi. Konuyu Miçotakis gündeme getirdi. İngiliz mevkidaşı Starmer de Parthenon Heykelleri'nin Yunanistan'a iadesi konusunda engel yaratmayacağını belirtti. Starmer'ın ofisi daha önce heykellerin gündemde olmadığını açıklamıştı.
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İngiltere’den ‘Parthenon Heykelleri’ için yeşil ışık
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