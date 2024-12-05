Restore edilen ‘Hereke halısı’, Hollanda’ya gönderildi

1911 yılında Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad tarafından Hollanda'daki Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısı, restorasyon için Türkiye'ye gönderildi. Dijital ortamda 280 eşit parçaya bölünerek detaylı hasar tespiti yapılan halıda, 15 farklı hasar türü tespit edildi. En yoğun bozulmaların, insan trafiği ve mobilya kullanımından kaynaklandığı belirlendi. Doğal boyalar ve Türk düğümü tekniğiyle restorasyonu gerçekleştirilen Hereke halısı, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yıldönümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Carnegie Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Türkiye'de restore edilerek Hollandalı yetkililere teslim edildi.