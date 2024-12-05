Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Restore edilen ‘Hereke halısı’, Hollanda’ya gönderildi
Giriş Tarihi: 5.12.2024

Restore edilen ‘Hereke halısı’, Hollanda’ya gönderildi

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Restore edilen ‘Hereke halısı’, Hollanda’ya gönderildi
1911 yılında Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad tarafından Hollanda'daki Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısı, restorasyon için Türkiye'ye gönderildi. Dijital ortamda 280 eşit parçaya bölünerek detaylı hasar tespiti yapılan halıda, 15 farklı hasar türü tespit edildi. En yoğun bozulmaların, insan trafiği ve mobilya kullanımından kaynaklandığı belirlendi. Doğal boyalar ve Türk düğümü tekniğiyle restorasyonu gerçekleştirilen Hereke halısı, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yıldönümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Carnegie Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Türkiye'de restore edilerek Hollandalı yetkililere teslim edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Restore edilen ‘Hereke halısı’, Hollanda’ya gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA