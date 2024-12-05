Sanatın kalbi CSO Ada ve AKM’de atıyor

Her yıl dünyaca ünlü sanatçıları, orkestraları ve grupları ağırlayan iki sanat merkezi, açıldıkları günden bu yana Türk sanat dünyasının kalbine dönüştü. Yenilenen İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, sadece 2024 yılında gerçekleştirilen 380 etkinlikte 785 binden fazla sanatseveri misafir etti. Atatürk Kültür Merkezi'nde 2021'den bugüne kadar ise 2 milyon 745 bin sanatsever ağırlandı. Toplam etkinlik sayısı ise 3 bin 500'ü aştı. Başkentli sanatseverlerin buluşma adresi olan CSO Ada Ankara'da da tarihi veriler kaydedildi. Dünya çapında etkinliklere imza atan, mimarisiyle de büyüleyen CSO Ada Ankara'yı 2024 yılında 133 bini aşkın sanatsever ziyaret etti. Ünlü sanat merkezi, açıldığı ilk günden bu yana 1500'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı. 2020 yılında kapılarını açan CSO Ada Ankara, bugüne kadar 1.5 milyondan fazla kişiyi ağırladı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile CSO Ada Ankara'nın 2020 yılından bu yana misafir ettiği toplam sanatsever sayısı 4 milyon 250 bine yaklaştı.