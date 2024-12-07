Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 1 Mayıs 2022 itibarıyla ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı. Manastır turizm sezonunda yoğun ilgi gördü. Sümela Manastırı'nda bu sezon da yoğunluğun yaşandığını ifade eden Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, "2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi içerisine alınmış olup eşsizliğiyle Dünya Daimi Miras Listesi'ne önerilecek adaylar arasında yer aldı. 1 Mayıs 2022 yılında yeniden ziyarete açıldı. Sümela Manastırı'nı bu sezon 2024 yılı Ocak- Kasım aylarında Avrupa ve Ortadoğu bölgesi olmak üzere yerli ve yabancı turist olmak üzere 434 bin 671 kişi ziyaret etti" dedi.