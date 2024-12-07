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Giriş Tarihi: 7.12.2024

Turuncu kedilerin sırrı ifşa oldu

Turuncu kedilerin sırrı ifşa oldu
60 yıllık araştırmanın ardından genetikçiler kedilerdeki turuncu rengin ardındaki sırrı ortaya çıkardılar. Çalışma ateş rengindeki tüylerin, eksik DNA parçasından kaynaklandığını ortaya koydu. Yapılan iki bağımsız çalışma, kedilerin genomlarında protein kodlamayan bir bölgedeki eksik DNA parçasından kaynaklandığını ortaya koydu. Stanford Üniversitesi ekibi, kedilerin deri hücrelerinde bulunan Arhgap36 adlı genin, turuncu tüylü kedilerde diğer kedilere oranla 13 kat daha fazla RNA ürettiğini keşfetti.
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Turuncu kedilerin sırrı ifşa oldu
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