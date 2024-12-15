5. Esenler Film Festivali başladı

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Esenler Film Festivali' başladı. Görkemli bir tören ile kapılarını açan festivalin açılış gecesinde Türk sinemasının iki usta ismi Müge Akyamaç ve Mazlum Kiper'e onur ödülleri verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bugün, Esenler'de festivalimizin beşincisini düzenliyoruz. Filmler, bizim hayatımızda, hepimizin hafızasında yer edinen önemli izler bırakır. Festivalimize ilk kadın teması ile başladık, göç, çocuk ve umut ile devam ettik; şimdi aile diyoruz. Biz bu festival süresi içerisinde anne, baba, çocuk, kardeş diyeceğiz. Annenin ve babanın ne kadar kıymetli, kardeşliğin ne kadar güzel bir şey, aile dayanışmasının da ne kadar güçlü olduğunu bütün nesillere aktarmaya çalışacağız. Beyazperdenin hakikati ile buluşmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Festival 17 Aralık'a kadar devam edecek.