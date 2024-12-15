‘Buğday Tanesi’ne Nijerya’dan ‘En İyi Film’ ödülü

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' filmi, Nijerya'da düzenlenen Imo Uluslararası Film Festivali'nden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü aldı. Serkan Bayram, ödül haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Senaryosu Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlenirken, müziklerini de Yıldıray Gürgen yaptı.