Lidya medeniyetinin sembolleri Türkiye’de

Lidya medeniyetinin izlerini taşıyan 1055 sikke, Atina tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ve Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi. Burada Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir aramada bulunan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen MÖ 7'nci yüzyıldan MÖ 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış 1055 sikkenin teslimi için tören düzenlendi. Ersoy, buradaki konuşmasında, "Bu gümüş sikke grubu, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait olan; ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılan örnekleri içeriyor" dedi.