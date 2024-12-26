GQ Türkiye Alpe D’Huez Club Med’de Yıl Sonunu Kutladı!

19 - 22 Aralık tarihleri arasında GQ Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen, üç gün süren unutulmaz bir kış kaçamağına dönüştü. Club Med Alpe d'Huez, yalnızca kayak tutkunlarının değil, eşsiz bir deneyim arayan herkesin vazgeçilmez adresi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Serkan Altunorak, Saadet Işıl Aksoy, Yusuf Çim, Hande Doğandemir, Deren Talu, Hande A. Can, Zafer Algöz, Kerem Kazaz gibi ünlü isimler katıldı. Göz alıcı bir Alp manzarasına sahip olan otel, geniş kayak pistleri ve ödüllü gastronomisiyle konuklarına benzersiz bir tatil sundu.

Gün boyunca pistlerde adrenalin dolu anlar yaşayan konuklar, akşamları şömine başında keyifli sohbetlerle ısındılar ve Alpler'in büyüleyici havasını doyasıya hissettiler.

Etkinlik, spor, müzik, gastronomi ve modanın kesiştiği, her anın özenle tasarlandığı eşsiz bir deneyime ev sahipliği yaptı. GQ Türkiye ailesi, dostluk, şıklık ve kış enerjisini bir araya getirerek 2024'e unutulmaz bir kapanış yaptı. Buz gibi bir hava, ama içinizi ısıtacak anılar…

İşte yıl sonu kutlaması tam da bu demek!