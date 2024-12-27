Yeni yıl oyunları şimdiden yok satıyor

KEREM Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı Aşk Biter mi? adlı oyun, sahnelenmeye başladığı eylül ayından bu yana 16 oyun boyunca kapalı gişe sahnelendi. 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk yarısında en çok konuşulan oyun olan 'Aşk Biter mi?' ocak ayından itibaren Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Oyunun biletleri şimdiden yok satıyor. Alışık ve Alasya, oyunda Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini de sahneye taşıyor.