2024’ün en değerli eserleri

Müzayede dünyasında bir sezon daha geride kalırken 2024'te yüksek fiyata satılan eserler dikkatleri çekti. Bu yıl müzayedelerde satılan en pahalı 100 lotun toplam rakamı yaklaşık 1.8 milyar dolar iken; en yüksek rakamlı eser Rene Magritte imzalı "L'empire des lumieres" oldu. Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün'ün eşi, iç mimar ve koleksiyoncu Mica Ertegün'ün koleksiyonundan sunulan eser 121 milyon dolara satıldı. Bu rakam bir sürrealist eser için dünya rekoru oldu. Artam Antik A.Ş. 2024'te Türk çağdaş, modern ve klasik ustalarının önemli yapıtlarının koleksiyonlara kazandırdı. Yılın en yüksek rakamlı yapıtı Halil Paşa'nın "Bahçede Kadınlar" konulu eseri oldu. Sanatçının ustalığını yansıttığı, Beylerbeyi Selim Paşa Yalısı'nın bahçesinden huzurlu bir manzara sunan yapıtı 9 milyon 679 bin TL'ye satıldı.