Tiyatroda 75 yıllık rekor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphanecilik, yayıncılık, tiyatro, opera, bale, sinema, uluslararası tanıtım, çocuklar için hayata geçirilen projeler, bandrollü kitap ve telif hakları alanlarında, bakanlığa bağlı kurumların 2024'te hayata geçirdiği faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı.

75 YILLIK REKOR

Bu verilere göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 75 yıllık tarihinde ilk kez, 2023- 2024 tiyatro sezonunda yüzde 66 artışla 2.1 milyon seyirci sayısına ulaşılırken, 224 oyun, 737 turne ve 59 sahne sanatseverlerle buluştu. Yeniden hayata geçirilen "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında, "Kamyon Tiyatro" ile 55 il, 80 ilçede 41 bin 848 kişi için oyunlar sahnelendi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet verilerine göre 1009 temsilde 613 bin 276 seyirciye ulaşıldı. 6 ilde düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde, 15 etkinlik ve 15 bin 358 izleyiciyle buluşulurken, "Yetenek Her Yerde" projesiyle, Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan, Hatay ve Denizli'de 116 çocuğun yetenek taraması gerçekleştirildi. Yıl boyunca sinema sektöründe, 56 projeye 256 milyon lira destek sağlandı. Kütüphane üye sayısı 6.6 milyon kişiye çıkarken, bandrollü kitap sayısı, 2024'te 408 milyonu aştı. Telif hakları sahiplerini temsil eden meslek birliklerinin gelirleri ise son 10 yılda 11 kat artarak 2023'te 1 milyar 165 milyon liraya ulaştı.