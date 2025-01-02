Sanatın kalbi CSO Ada Ankara’da atacak!

CSO Ada Ankara'da yeni yılın ilk konseri yarın saat 20.00'da Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Gönül Dilimizden Türküler" konseri ile sanatseverlerle buluşacak. 4 Ocak'ta "Buz Devri" ve "Ters Yüz", 5 Ocak'ta ise "Sünger Bob" ve "Pijamamaskeliler" isimli tiyatro oyunları yine Bankkart Mavi Salon'da misafirlerini ağırlayacak. 6 Ocak'ta CSO sanatçıları yeni yılda ilk konserlerine imza atacak. 7 Ocak'ta Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, "Zamana Yansıyan Nağmeler" konseriyle Tarihi Salon'da sahneye çıkacak.

8 Ocak'ta Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Alper Kıraç'ın solistliğinde performansını sergileyecek. 9 Ocak'ta sahne alacak olan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Sözlerin Nefesi Bir Şiir Bir Şarkı" isimli konserle sanatseverleri selamlayacak. 10 Ocak'ta, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, şef Necmi Kıran yönetiminde eşsiz bir konsere daha imza atacak. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Polonya Cumhuriyeti ve Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile heyecan verici bir resitali Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirecek.



11 Ocak'ta "Tom ve Jerry" ile "Alice Harikalar Diyarında" tiyatro oyunları, 12 Ocak'ta "Hay Aksi Beethoven" isimli tiyatral çocuk konseri, yine aynı gün Tarihi Salon'da "Pijamaskeliler" ile "Karlar Ülkesi-Elsa'nın Sihirli Güçleri" tiyatro oyunları CSO Ada Ankara'da minik misafirlerini ağırlayacak. 12 Ocak'taki bir diğer program ise Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek. Şefika Kutluer'in Portekiz'den gelecek arp sanatçısı Maria Sa Sliva eşliğinde vereceği flüt ve arp resitali, saat 18.00'da başlayacak.

12 Ocak Ziraat Bankası Ana Salon'da ise "Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri" sahne alacak. 13 Ocak ve 15 Ocak'ta CSO sanatçıları bir kez daha Bankkart Mavi Salon'da performansını sergileyecek. Konserler, saat 20.00'da başlayacak. 16 Ocak'ta Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Umut Akyürek ile Mucize Nağmeler" konseriyle sahnenin yeni sahibi olacak. Aynı gün saat 20.00'da Tarihi Salon'da ise Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise 17 Ocak'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da misafirlerini ağırlayacak. 18 Ocak'ta "Sihirli Adımlar Halk Dansları Gösterisi", "Volkan Öktem Konseri" ve "Devlet Çoksesli Korosu Denizbank Konserleri" sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

19 Ocak'ta, Anadolu'nun anonim türkülerine senfonik düzenlemeler ve opera yorumuyla yeni bir hayat kazandırmayı amaçlayan Folk Senfoni Orkestrası, tenor Mete Taşın'ın eşsiz yorumuyla sahne alacak. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da Şefika Kutluer'in piyano sanatçısı Kamerhan Turan eşliğinde vereceği "Flüt & Piyano Resitali" gerçekleştirilecek. 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Orkestra Akademik Başkent ortak konsere imza atacak. 21 Ocak'ta Mertol Demirelli konseri, 22 Ocak'ta "Kutup Masalı" isimli çocuk oyunu ile "Film Müzikleri" konseri, 23 Ocak'ta ise bir oyunculuk ve şarkı şöleni sunan "No Name" isimli gösterim sahnelenecek.

Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın ocak ayındaki bir başka konseri ise 24 Ocak'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek. 25 Ocak'ta "Sevgi Berberi" isimli müzikli çocuk oyunu Bankkart Mavi Salon'da minikleri ağırlayacak. 2022'de Latin Grammy Ödülü'nü kazanan ve LIBRES albümleriyle MIN En İyi Flamenco Albümü ödülünü alan Las Migas, 25 Ocak'ta CSO Ada Ankara'da sahne alacak. 26 Ocak'ta tiyatro oyunları "Çizmeli Kedi", "Buz Devri" ve "Fehim Paşa Konağı" ile devam edecek.

27 Ocak'ta tekrar sahneye çıkacak olan CSO sanatçıları, 28 Ocak'ta ise "La Nostalgia" konseri, sanatseverleri eşsiz bir deneyim daha yaşatacak. 28 Ocak'ta sahnenin yeni sahibi "Sema Mukabelesi" ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu olacak. 30 Ocak'ta Orkestra Akademik Başkent'in konserler serisi devam edecek. Aynı son günü olan 31 Ocak, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştireceği 2 ayrı konser ile son bulacak.