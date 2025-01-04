Kanuni’nin emaneti yeniden hayat buldu

Hatay'da Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553 yılında inşa ettirilen Kanuni Sultan Süleyman Camii, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan cami, Regaip Kandili ile ibadete açıldı. İbadete açılan camide Vali Mustafa Masatlı, namazdan çıkan vatandaşlara salep ikram etti. Vali Masatlı, depremde zarar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 82 adet tarihi eserin "En Büyük İyileştirme Operasyonu" kapsamında yeniden ihya ve inşa çalışmalarına ivedilikle başlandığını belirtti. Vali Masatlı, "1553 yılında inşa edilen ve dünyanın en büyük afetlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinde hasar almış ve yapılan restorasyon çalışmalarından sonra Kanuni Sultan Süleyman Camimizin bu mübarek gecede ibadete açılması da ayrı bir anlam taşıdı" dedi.