Sanat dolu ocak ayı

Maslak'taki bir etkinlik mekanı, yeni yıla bir ayda tam 30 etkinlikle merhaba diyor. Mekan, ocak ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, çocuk oyunları, müzikaller, stand-up ve sihirbazlık gösterileriyle misafirlerini ağırlıyor.4 Ocak'ta Uyduruk Sonlar Yasemin Şefik, 10 Ocak'ta Hücreler, 13-14 ve 20 Ocak'ta Gurur ve Önyargı seyirciyle buluşacak. 15, 16, 22 ve 23 Ocak'ta Dracula, 16 ve 17 Ocak'ta Küçük Balkon, 21 Ocak'ta Martı-Mıyım?, 26 Ocak'ta Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit, 27 Ocak'ta ise Aydınlıkevler sahnelenecek.