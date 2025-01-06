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Giriş Tarihi: 6.1.2025

Sanat dolu ocak ayı

Sanat dolu ocak ayı
Maslak'taki bir etkinlik mekanı, yeni yıla bir ayda tam 30 etkinlikle merhaba diyor. Mekan, ocak ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, çocuk oyunları, müzikaller, stand-up ve sihirbazlık gösterileriyle misafirlerini ağırlıyor.



4 Ocak'ta Uyduruk Sonlar Yasemin Şefik, 10 Ocak'ta Hücreler, 13-14 ve 20 Ocak'ta Gurur ve Önyargı seyirciyle buluşacak. 15, 16, 22 ve 23 Ocak'ta Dracula, 16 ve 17 Ocak'ta Küçük Balkon, 21 Ocak'ta Martı-Mıyım?, 26 Ocak'ta Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit, 27 Ocak'ta ise Aydınlıkevler sahnelenecek.
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Sanat dolu ocak ayı
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