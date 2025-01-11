Osmanlı mirası Hereke halısı yeniden Lahey’de

Asırlık Hereke halısı, Lahey Barış Sarayı'na teslim edildi. Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonun tamamlanmasının ardından Hollanda'ya teslim edildi Hollanda'daki Lahey Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının, Aksaray'da yaklaşık 1 yıl süren restorasyonu tamamlandı. Halının saraydaki Japon Salonu'na yerleştirildiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakan Yardımcısı Barbera Wolfensberger, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Heleen Bakker, Carnegie Vakfı Başkanı Piet Hein Donner, Daimi Tahkim Mahkemesi Genel Sekreteri Marcin Czepelak, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak ve diplomatlar katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Abdülhamid Han'ın 1911'de Hollanda'daki Barış Sarayı'na hediye gönderdiği Hereke halısının kullanıma bağlı zamanla eskidiğini belirtti. Halının Aksaray'da restorasyonu tamamlanarak bugün Hollanda'ya yeniden kullanıma hazır şekilde teslim edildiğini bildiren Ersoy, "Bu halı yurtdışındaki en büyük Hereke halısı. Yaklaşık 13.5 milyondan fazla nakış işlenmiş bir halıdan bahsediyoruz. Biraz da zahmetli restorasyon süreci geçirdi. Orijinale uygun hale getirildi. Bu çalışma, iki ülkenin kültürel yaklaşımı açısından çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

13 MİLYON DÜĞÜMÜ VAR

Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1911'de hediye edilen Hereke halısının Türkiye dışındaki en büyük el dokuma halılarından biri olduğu biliniyor. Yaklaşık 13 milyon 704 bin 480 Türk "Gördes" düğümünden oluşan ve 700 kilogram ağırlığındaki halı, restorasyonun ardından Daimi Tahkim Mahkemesi'nin birçok konferans ve duruşmasına ev sahipliği yapan Japon Salonu'nun zeminini süsledi.