Tarihi taş konakta Türk kültürü tanıtılıyor

Burdur'da 17. yüzyıldan kalma Taş Oda Konağı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilere, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler ve Türk eğlence kültürü tanıtılıyor. Osmanlı ve Türk-İslam mimarisinin örneklerinden kalem işi altın ve gümüş varak süslemeleriyle öne çıkan tescilli tarihi konak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) girişimiyle yaşayan kültür ve lezzet evine dönüştürüldü. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri derslerde öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor.