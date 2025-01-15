‘Tiyatro ve sanat en az eğitim kadar önemli’

Başrolünü Pınar Altuğ Atacan, Yarkın Ünsal ve Yağmur Topçu'nun yer aldığı 'Kusursuz Dünya Müzikali' perdelerini açtı. Günümüzün en çok tartışılan konusu olan çocukların sanal ve gerçek dünya arasında kalmasını macera dolu bir serüvenle anlatan oyun, Modern Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan müzikal, minik izleyicilerin interaktif olarak oyuna katılması ile keyifli anlar yaşattı. Pınar Altuğ Atacan yaptığı konuşmada; "Eğitim, çocuklarımız için son derece önemli ama tiyatro ve sanat da en az eğitim kadar gerekli" dedi.