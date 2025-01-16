Devlet Tiyatroları 2 milyon seyirci ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın geçen sene, 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kırarak, 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını bildirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2024 yılını değerlendirdiklerini belirtti. "75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatrolarımız, geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. 2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Ersoy, emeği geçen tüm sanatçı ve çalışanlara teşekkür etti.