Restorasyonla başladı arkeolojik kazıya dönüştü

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 500 yıl önce Mimar Sinan'a inşa ettirilen Zeyrek Çinili Hamam, restorasyon sürecinin ardından geçen yıl yeniden hizmete açıldı. Adını UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Zeyrek semtinden alan tarihi hamamın 3 yıl planlanan restorasyonu arkeolojik kazıya dönüşerek, 13 yıl sürdü. Restorasyon ekibinin başındaki Mimar Cengiz Kabaoğlu, çalışmanın bilinmeyenlerini anlattı. Kabaoğlu, "Çinili Hamam'ın meşhur çinilerinin büyük bir kısmının aslında toprak altında olduğunu keşfettik. Kazı sırasında 3 bin çini, 37 ayrı desen ortaya çıktı, heyecan vericiydi. Çinilerin titizlikle temizlik ve bakımları yapıldı. Böylece projeye 'çini müzesi' ekleyelim fikri oluştu. Müzede Osmanlı'nın meşhur kırmızısı çıkmadan önce üretilen mavi- beyaz renklerde, çok güzel ve yalın renkte çiniler yer alıyor" dedi.