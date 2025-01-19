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Giriş Tarihi: 19.1.2025 13:19

Ordu Üniversitesi’nden Doç. Bahar Sarıboğa Akca başarıya doymuyor.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Bahar Sarıboğa Akca, akademik çalışmalarının yanı sıra, sahnelerdeki başarıları ile  adından sıkça söz ettirmeye başladı. Katıldığı 3 uluslararası yarışmada birincilik ödülünü kimseye kaptırmayan Sarıboğa Akca, “Öğrencilerim ile birlikte daha büyük başarılara imza atmak için durmadan çalışıyorum” dedi.

Ordu Üniversitesi’nden Doç. Bahar Sarıboğa Akca başarıya doymuyor.

İsviçre'de düzenlenen V. International Music Competition Conconance yarışmasından solo flüt performansına yönelik birincilik diploması kazanan Doç. Sarıboğa Akça, Türkiye'de düzenlenen XII. International Music Competition Cantabile yarışmasında da solo flüt performansı ile birinci oldu.

Küçük yaşlardan itibaren "Müzik insanı" olmayı kafasına koyduğunu belirten Doç. Sarıboğa Akca, müzik aşkını, akademisyen olarak görev yaptığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki öğrencilerine de aşılamaya çalıştığını söyledi. Sarıboğa Akca "Görev yaptığım Ordu Üniversitesinde 16 kişiden oluşan flüt topluluğu kurdum.



Lisans öğrencilerim, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans ve mezun flüt öğrencilerimizden oluşan bu topluluk ile Almanya'da düzenlenen VIII. International Music Competition Andantino yarışmasına katıldım. Orada da öğrencilerimle birlikte yeni bir başarıya daha imza atmaktan çok mutlu oldum. Severek çalıştığım müzik alanında ülkemizin adını duyuracak yeni öğrenciler yetiştirmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Ordu Üniversitesi’nden Doç. Bahar Sarıboğa Akca başarıya doymuyor.
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