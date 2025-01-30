28 günde 28 etkinlik

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanları arasında yer alan Maslak'taki popüler eğlence merkezi şubat ayı etkinlik takvimini açıkladı. Merkez 28 gün boyunca 28 etkinlikle misafirlerini ağırlayacak. Mekan, şubat ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, çocuk oyunları, müzikaller ve stand-up gösterileriyle misafirlerini ağırlayacak. Etkinlikler, 1 Şubat'ta Şanışer konseri ve 1- 2 Şubat'ta 'Dinozorlar' gösterisiyle başlayacak. 5 Şubat'ta Yasemin Sakallıoğlu, 16 Şubat'ta ise 'Zengin Mutfağı' misafirlerle buluşacak ve birbirinden iddialı içeriklerle devam edecek.