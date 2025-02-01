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Giriş Tarihi: 1.2.2025

Anadolu arpı dünya sahnesinde

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Anadolu arpı dünya sahnesinde
Sanatçı Zeynep Öykü, arpın önemli ülkelerinden biri olarak kabul edilen Galler'de konser verdi. Yerli üretim 'Anatolian Harps' ile verilen konserde, Öykü'ye; Galler'in ünlü arp sanatçısı Cerys Hafana eşlik etti. Türkiye'nin ilk ve tek arp üreticisi Anatolian Harps, arpın anavatanı Galler ve İrlanda gibi ülkelerde büyük ilgi görüyor. Yenilikçi yaklaşımı ve kalitesiyle fark yaratan Türk arpları, Zeynep Öykü'nün Galler konserinde büyük beğeni topladı. Galler'in Machynlleth şehrinde Museum of Modern Art konser salonunda gerçekleşen konsere, Ali Öztürk'le beraber ürettikleri arplarla katılmanın önemine değinen sanatçı şunları söyledi: "Galler'in geleneksel arpı, üç sıra telli arpın bir çeşidi olarak biliniyor. Galler'de bunu üreten atölyeler olmasına rağmen, kalite, ses rengi ve estetik gibi öne çıkan detaylarımızdan dolayı artık bizden de almaya başladılar. Çünkü Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olarak; modern üretim yöntemleri ile geleneksel yöntemleri birleştirdik. Böylece daha hafif ve taşınabilir bir arp ortaya çıkardık. Hem kalitemizi hem de arp performansını sergilediğimiz için mutluyum."

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Anadolu arpı dünya sahnesinde
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