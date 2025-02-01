Tasavvufun ve aşkın kitabı ses, söz, sevgili

Türk Tasavvuf Musikisi'nin usta ismi Ahmet Özhan, Turkuvaz Kitap'tan çıkan son eseri "Ses, Söz, Sevgili"nin imza günü için D&R Bağdat Caddesi mağazasında sevenleriyle bir araya geldi. Okurları tarafından yoğun ilgi gören Özhan, imza almak için uzun kuyruklar oluşturan hayranlarının her biriyle özel olarak ilgilendi. Ahmet Özhan'ın kaleme aldığı köşe yazılarını içeren kitapta tasavvuf musikisinin bugünün insanı üzerindeki etkisinden Hz. Mevlana'nın aşkına, Merkez Efendi'nin kıssasından Itri'nin tekbirine, tasavvuf dünyasının değerli mihenk taşlarına da değiniliyor. Özhan'ın kitabını imzalayarak okurlarıyla bol bol fotoğraf çektirdiği etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Ahmet Özhan, sevenleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.