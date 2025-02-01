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Giriş Tarihi: 1.2.2025

Tasavvufun ve aşkın kitabı ses, söz, sevgili

Türk tasavvuf dünyasının gönül erlerinden Ahmet Özhan, Turkuvaz Kitap’tan çıkan son eseri, “Ses, Söz, Sevgili” için düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Tasavvufun ve aşkın kitabı ses, söz, sevgili
Türk Tasavvuf Musikisi'nin usta ismi Ahmet Özhan, Turkuvaz Kitap'tan çıkan son eseri "Ses, Söz, Sevgili"nin imza günü için D&R Bağdat Caddesi mağazasında sevenleriyle bir araya geldi. Okurları tarafından yoğun ilgi gören Özhan, imza almak için uzun kuyruklar oluşturan hayranlarının her biriyle özel olarak ilgilendi. Ahmet Özhan'ın kaleme aldığı köşe yazılarını içeren kitapta tasavvuf musikisinin bugünün insanı üzerindeki etkisinden Hz. Mevlana'nın aşkına, Merkez Efendi'nin kıssasından Itri'nin tekbirine, tasavvuf dünyasının değerli mihenk taşlarına da değiniliyor. Özhan'ın kitabını imzalayarak okurlarıyla bol bol fotoğraf çektirdiği etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Ahmet Özhan, sevenleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

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Tasavvufun ve aşkın kitabı ses, söz, sevgili
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