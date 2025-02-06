Devlet Çoksesli Korosu’ndan 6 Şubat’ı anma konseri: 11 ile 11 eser

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Çoksesli Korusu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında 11 ile ithafen 11 eser seslendirecek. 100 kişilik koroyla birçok ünlü eserin seslendireceği konserde Devlet Çoksesli Çocuk Korusu da sahne alacak. 6-7 Şubat'ta CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleşecek konserde ise 11 ilden depremden etkilenen çocuklar yer alacak. Şefliğini Burak Onur Erdem ve Çocuk Korosu Şefi Mine Özalp'in yapacağı konserde piyanoda ise Gülce Sevgen yer alacak.



Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, yaptığı açıklamada konserin kendileri için en önemli konserlerinden biri olduğunu belirtti. Erdem, "Bu sene Devlet Çoksesli Korusu olarak bizim için en özel konserlerden bir tanesinin ismi Hatırla. Neyi hatırla? 6 Şubat 2023'ü, Türkiye'yi çok derinden etkileyen bir deprem yaşadık. Herkes bu acının içinden geçti. Şimdi biz 2 sene, 2. yıldönümünde bunu hatırlamak için bu konseri gerçekleştiriyoruz. Bu konser bizim için çok güzel, 11 eserimizi 11 ile ithaf edeceğiz. Bu dönemde bu zorlukların içinden geçmiş olan" ifadelerini kullandı.



Konserde Çocuk Korusu'nun da olduğunu ifade eden Erdem, aynı zamanda piyanist olarak Gülce Sevgen olacağını aktardı. Bu konserin özelliğine dikkat çeken Erdem, "Baştan sona hem bir saygı duruşu hem de bir anma olması. Biz 6-7 Şubat'ı bu sene özellikle bu konuya ayırmak istedik Devlet Çoksesli Korusu olarak. Hatırlıyorsanız o dönemde bütün dünyadan bize yardıma gelen ülkeler oldu. Bizim de programımız biraz öyle. Tüm dünyadan bir program var. Ama her bir eser kendi başına başlı başına bir başyapıt" diye konuştu.



Erdem, eserlerin arasında birçok dünyaca ünlü eser olduğunu belirtti. Anma konserinde Ahmet Muhip Dıranas'ın "Kar" şiirinin de olduğunu söyleyen Erdem, "Çok güzel bir şiir, çok özel bir eser. Çünkü makam yapısıyla, bizim müziğimizle çok sesli koro müziğini de buluşturuyor. O açıdan repertuvar çok zengin" dedi.



Anma konserleriyle birlikte yaşanan zorluklardan daha güçlü çıkılabileceğini ifade eden Erdem, "Bunun için de herkesin kendisi kadar komşusunu da düşündüğü bir Türkiye hayal ediyoruz. O yüzden de bu konserimizin tüm eserlerini o 11 ildeki tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza adayacağız" diye konuştu.



Konserde deprem bölgesinden birçok konuk olduğunu açıklayan Erdem, "O bizim için çok daha önemli bir sorumluluk. Çünkü bu saygı duruşunu, müziğimizle yaptığımız bu saygı duruşunu onların şahsına da yapmış olacağız deprem bölgesinin diğer şehirlerinden. Önümüzdeki dönemde bu değerleri hatırladığımız bir Türkiye için bu konserin gerçekleşmesi bizim için çok önemli" dedi.

Erdem, konsere tüm Ankaralıları da davet etti.