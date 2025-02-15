İstanbul’daki alman işçilerin dünyası

Oyuncu Alican Yücesoy, Almanya'nın Essen kentindeki Grillo-Theater'da sahnelenen 'İstanbul' müzikali ile izleyiciyle buluşuyor. Yapım, göç olgusuna alışılmışın dışında bir bakış açısı sunuyor. Yücesoy, oyunun taşıdığı ruhu şöyle anlatıyor: "İstanbul müzikali, bildiğimiz hikâyeleri tersyüz eden, farklı bir bakış açısı sunan bir iş. Seyirciyi kendi içinde bir yolculuğa çıkarıyor ve bu yolculuk sadece mekânlar arasında değil, zaman ve kimlik algısı içinde de devam ediyor. Türkiye'den Almanya'ya değil bu defa İstanbul'a gelen Alman göçmen işçilerin dünyasına bakıyoruz."