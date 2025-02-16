Anadolu’nun kadim türküleri yüreklere dokundu

İŞ Sanat'ın 25. yıl etkinlikleri klasik müzikten caza, dünya müziğinden yerli projelere kadar geniş bir yelpazede sürüyor. Etkinlikler geçtiğimiz yıl 7 Kasım'da başladı. Açılışı dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher&Süher Pekinel kardeşler ve Borusan Filormani Orkestrası yaptı. Sevgililer Günü arifesinde ise Anadolu'nun sevdasıyla buluştu. Kadim topraklarımızın sesi, sazı, duygusu, geleneği bir İstanbul akşamında türkü olup üstümüze yağdı. Halk müziğinin ustaları Sevcan Orhan ile Hüseyin Turan, özel geceyi "Sevda Türküleri" ile taçlandırdı. Sevdalardan ayrılıklara, âşıklardan deyişlere, horondan halaylara uzandılar. 11 kişilik orkestra; sazlarıyla, gitarıyla, kavalıyla, davuluyla, vokaliyle, kemanıyla, klavyesiyle müzikleriyle sarıp sarmaladı. Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Ali İzzet Özkan, Yavuz Top gibi pirler ardı ardına sökün etti. Gönül Dağı'nın hüznüne Beyaz Giyme'nin burukluğu karıştı. Sevdiğim Bir Gün Bana Yar Demedi'nin özlemi Unutursun Mihribanım'ın gerçekliğiyle sarmalandı. İki sanatçının esprileriyle, türkülerin hikâyeleriyle renklenen gece müthiş bir final yaptı. İş Sanat Kuleleri'nin tıklım tıklım salonu bir anda ayağa fırladı. Onlarca türkü sevdalısı, ele ele tutuşup halaylar çekti.