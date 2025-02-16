Dracula perde açtı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Dracula rolüyle sahnelere döndüğü Dracula 'Bir Dehşet Komedisi' adlı oyun önceki akşam Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde perde açtı. Bram Stoker'ın ölümsüz karakteri, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi kapsamında seyirciyle buluştu. Dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden, vampirlerin üstadı, Transilvanya'nın kana susamış canavarı Kont Dracula'yı canlandıran Karadağlı'nın performansı alkış aldı. Aşkın ve gizemin iç içe geçtiği, seyirciyi hem güldürmeyi hem de gotik atmosferiyle büyüleyip unutulmaz bir gece yaşatmayı amaçlayan oyun Tayfun Güneyer rejisiyle sahneleniyor. Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz ışık tasarımını üstlendi.