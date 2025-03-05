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Giriş Tarihi: 5.3.2025 15:08 Son Güncelleme: 5.3.2025 15:08

Eşek Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Eşşek Mi, Eşek Mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sözlük ile bu konu hakkında her gün sorgulamalar yapılmaktadır. Eşek mi, eşşek mi diye kararsız kalan kişiler doğru yazılışı için doğru yerdeler. 'Eşek nasıl yazılır' sorusunun yanıtına ve cümle içerisinde doğru yazılmış örnekleri bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte TDK'ye göre eşek nasıl yazılır sorusunun cevabı!

Eşek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Eşşek Mi, Eşek Mi?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'eşek nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre eşek nasıl yazılır?

EŞEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'EŞEK' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

EŞEK Mİ, EŞŞEK Mİ? DOĞRU ÖRNEKLER

Bu sene memlekete gittiğimde hiç eşek görmedim.

Bu eşekler neden hiç ses çıkarmıyorlar?

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Eşek Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Eşşek Mi, Eşek Mi?
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