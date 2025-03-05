Eşek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Eşşek Mi, Eşek Mi?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'eşek nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre eşek nasıl yazılır?

EŞEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'EŞEK' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

EŞEK Mİ, EŞŞEK Mİ? DOĞRU ÖRNEKLER

Bu sene memlekete gittiğimde hiç eşek görmedim.

Bu eşekler neden hiç ses çıkarmıyorlar?