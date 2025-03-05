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Giriş Tarihi: 5.3.2025 15:14 Son Güncelleme: 5.3.2025 15:14

Fasulye Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Fasülye Mi, Fasulye Mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de doğru sandığımız ve hatalı olarak yazdığımız yazım yanlışlarıdır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili her gün binlerce kelimenin sorgulatılması yapılmaktadır. Yazım yanlışına düşmek istemeyen kişilerden bazıları ‘’fasulye nasıl yazılır’’ sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, TDK’ye göre fasulye mi, fasülye mi olarak yazılır? İşte fasulye doğru yazılışı!

Fasulye Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Fasülye Mi, Fasulye Mi?

Yazım hatalarını düzeltmek isteyen kişiler her gün bu konuyla ilgili sorgulamalar yapmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''fasülye nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve fasulye mi, fasülye mi diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

FASULYE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''fasulye'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''fasülye'' olarak hatalı yazılır.

ÖRNEKLER

Pazardan iki kilo fasulye ve bir kilo patates aldım.

Bu akşam etli fasulye yemeği yiyeceğiz.

En sevdiğim fasulye yemeğidir.

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Fasulye Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Fasülye Mi, Fasulye Mi?
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