Pantolon Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Pantolon Mu, Pantalon Mu?

Pantolon, kardeş, amca, hala, dayı ve teyzenin çocuğuna söylenir. Yazılırken ise birçok kişi hataya düşmektedir. Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi olan yazım yanlışlarının en sık yazıldığı isim hatalarından birisidir. 'Pantolon nasıl yazılır' diye araştıran kişiler bu ismin cümle içerisinde doğru yazılışını bulabilirler.

PANTOLON NASIL YAZILIR?

TDK'ye göre doğru yazılışı pantolon 'dur. Günümüzde pantalon olarak hataya düşülmektedir.

PANTOLON MU, PANTALON MU?

Yarın ki davette mavi pantolonumu giymeyi düşünüyorum.

Bu pantolonun rengi çok hoşuma gitti.

Yırtık pantolon giymeyi hiç sevmem.