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Giriş Tarihi: 12.3.2025 11:49 Son Güncelleme: 12.3.2025 11:50

Pantolon Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Pantolon Mu, Pantalon Mu?

Kelime anlamı olarak birine göre kardeş, amca, hala, dayı ve teyzenin çocuğuna söylenen isimdir. Günümüzde ‘pantalon’ olarak bilenler de vardır. Bu karışıklık nedeniyle tereddüte düşen kişiler ‘pantolon nasıl yazılır’ sorusunun yanıtı ile ilgili detayları bu başlı altından öğrenebilirler. Türk Dil Kurumu’na göre pantolon nasıl yazılır? Pantalon mu, pantolon mu?

Pantolon Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Pantolon Mu, Pantalon Mu?

Pantolon, kardeş, amca, hala, dayı ve teyzenin çocuğuna söylenir. Yazılırken ise birçok kişi hataya düşmektedir. Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi olan yazım yanlışlarının en sık yazıldığı isim hatalarından birisidir. 'Pantolon nasıl yazılır' diye araştıran kişiler bu ismin cümle içerisinde doğru yazılışını bulabilirler.

PANTOLON NASIL YAZILIR?

TDK'ye göre doğru yazılışı pantolon 'dur. Günümüzde pantalon olarak hataya düşülmektedir.

PANTOLON MU, PANTALON MU?

Yarın ki davette mavi pantolonumu giymeyi düşünüyorum.

Bu pantolonun rengi çok hoşuma gitti.

Yırtık pantolon giymeyi hiç sevmem.

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Pantolon Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Pantolon Mu, Pantalon Mu?
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