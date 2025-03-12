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Giriş Tarihi: 12.3.2025 11:52 Son Güncelleme: 12.3.2025 11:52

Sandviç Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Sandiviç Mi Sandviç Mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada sandviç nasıl yazılır? TDK'ya göre sandiviç mi sandviç mi sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Sandviç Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Sandiviç Mi Sandviç Mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının sandiviç olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı sandviç olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de sandviç kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Ekmek arası sandviç fiyatı ne kadar? İçinde peynir ve domates olsun istiyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Yola çok erken çıkacağız kahvaltı hazırlamakla uğraşma sadece sandiviç yapsan olur.

DOĞRU ÖRNEK: Simitten bıktım artık soğuk sandviç yiyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Soğuk sandiviç konusunda çok yetenekliyim.

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Sandviç Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Sandiviç Mi Sandviç Mi?
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