Çalınan rönesans tablosu için mülkiyet savaşı

İtalyan ressam Antonio Solario'nun 16'ncı yüzyıldan 'Meryem ve Çocuk' tablosu ile ilgili mülkiyet kavgası yaşanıyor. Euronews'te yer alan habere göre tablo, 1973 yılında İtalya'nın Belluno kentinin müzesinden çalındı. Eser 50 yıl sonra Britanya'nın doğusundaki bir Tudor malikânesinde bulundu. Eserin, çalındıktan sonra Baron de Dozsa tarafından satın alındığı ve İngiltere'ye götürüldüğü belirtiliyor. Baron hayatını kaybetti ancak eser şu an eski eşi Barbara de Dozsa'nın elinde. Şimdi, dul kadın ile İtalya'daki müze arasında mülkiyet savaşı yaşanıyor. Fakat Barbara de Dozsa tabloyu iade etmeyi reddediyor. Antonio Solario, eserleri müzayedelerde yüz binlerce dolara satılan bir sanatçı. "Meryem ve Çocuk" tablosunun değerinin 100 bin sterlin (4.73 milyon Türk Lirası) civarında olduğu tahmin ediliyor.