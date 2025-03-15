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Giriş Tarihi: 15.3.2025

166 projeye 50 milyon lira destek

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
166 projeye 50 milyon lira destek
Sinema Genel Müdürlüğü sinemaya verdiği destekle ilgili açıklama yaptı. "Türk sinemasının gücüne güç katıyor, sektörü destekleyerek geleceğe taşıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada rakamsal veriler de şu şekilde paylaşıldı: "Yeni projelerin hayata geçmesi, yaratıcı fikirlerin izleyiciyle buluşması ve sinema salonlarımızın güçlenmesi için 166 projeye toplam 49.444.000 TL destek sağladık. Bu kapsamda, 5 Animasyon Film Yapım Projesine 659.000 TL, 16 Kısa Film Yapım Projesine 3.375.000 TL, 16 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesine 1.710.000 TL, 3 Uzun Metrajlı Sinema Film Geliştirme Projesine 950.000 TL, 126 Sinema Salonuna 42.750.000 TL destek sağladık."
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166 projeye 50 milyon lira destek
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