Kudüs’ün sırları 8 dilde seyirciyle buluşacak

Kudüs'ün sırlarına doğru seyirciyi macera dolu bir yolculuğa çıkaran 'Kudüs Macerası' adlı animasyon film, KKTC ve Türkiye'de 275 salonda vizyona girdi. Yapım, ilk günde yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok STK ve gönüllü oluşumun filmi toplu olarak izleyeceğini ilan etmesinin ardından, Türkiye genelinde yapım ekibine toplu gösterim taleplerinin geldiği öğrenildi. 'Kudüs Macerası', yüzyıllardır açılmamış bir sırrın peşinden giden Ömer Dede, Ethan, Ali, Ayşe, Anjelika, Hasan Naci ve Süleyman'ın macerasını ele alıyor. Film mayısta İngilizce dublajlı olarak ABD'de, ardından Fas, Pakistan, Katar, Kuveyt, Suriye, Belçika, Hollanda, Almanya, Ürdün, Tunus, Endonezya ve Malezya gibi birçok ülkede 8 dilde dublajlı olarak vizyona girecek.