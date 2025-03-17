Maher Zain, Kahramanmaraş’ta kalpleri ısıttı

Modern müziği geleneksel ezgilerle harmanlayan ve sevgi, barış, umut temalı şarkılarıyla dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Maher Zain, Kahramanmaraşlı hayranlarıyla buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ni dolduran müzikseverler, Maher Zain'in duygusal ve ilham verici şarkılarını büyük bir coşkuyla dinledi. Sahip olduğu manevi derinliği müziğine yansıtan sanatçı, ramazan ayının huzur ve maneviyatını notalarla buluşturarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Performansı boyunca izleyiciler zaman zaman müziğe eşlik ederken, zaman zaman da duygulanarak manevi atmosferin etkisini derinden hissetti. Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Maher Zain, bu akşam da İstanbul AKM'de konser verecek.