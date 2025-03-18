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Giriş Tarihi: 18.3.2025 14:10 Son Güncelleme: 18.3.2025 14:10

Saklambaç Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Saklanbaç Mı, Saklambaç Mı?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Saklambaç nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, saklambaç nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre saklanbaç mı, saklambaç mı? İşte detaylar!

Saklambaç Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Saklanbaç Mı, Saklambaç Mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Saklambaç nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile saklambaç kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

SAKLAMBAÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''saklambaç'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Hep birlikte saklambaç oynamayı çok seviyorum.

Saklambaç oynamak için her sabah erkenden kalkıyorum.

DOĞRU: Saklambaç

YANLIŞ: Saklanbaç

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Saklambaç Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Saklanbaç Mı, Saklambaç Mı?
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