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Giriş Tarihi: 19.3.2025 10:35 Son Güncelleme: 19.3.2025 10:35

Altmış Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre 60 Doğru Yazılışı Atmış Mı, Altmış Mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de doğru sandığımız ve hatalı olarak yazdığımız yazım yanlışlarıdır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili her gün binlerce kelimenin sorgulatılması yapılmaktadır. Yazım yanlışına düşmek istemeyen kişilerden bazıları ‘’altmış nasıl yazılır’’ sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, TDK’ye göre altmış mı, atmış mı olarak yazılır? İşte altmış doğru yazılışı!

Altmış Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre 60 Doğru Yazılışı Atmış Mı, Altmış Mı?

Yazım hatalarını düzeltmek isteyen kişiler her gün bu konuyla ilgili sorgulamalar yapmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''atmış nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve altmış mı, atmış mı diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

ALTMIŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''altmış'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''atmış'' olarak hatalı yazılır.

ÖRNEKLER

Altmış en uğurlu rakamımdır.

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Altmış Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre 60 Doğru Yazılışı Atmış Mı, Altmış Mı?
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