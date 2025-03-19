Altmış Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre 60 Doğru Yazılışı Atmış Mı, Altmış Mı?

Yazım hatalarını düzeltmek isteyen kişiler her gün bu konuyla ilgili sorgulamalar yapmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''atmış nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve altmış mı, atmış mı diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

ALTMIŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''altmış'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''atmış'' olarak hatalı yazılır.

ÖRNEKLER

Altmış en uğurlu rakamımdır.

Kaynakça Nasıl Yazılır? Kaynakça Özellikleri Ve Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler