Halı Saha Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Halısaha Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''halı saha'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, halı saha nasıl yazılır? TDK'ye göre halı saha birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HALI SAHA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''halı saha'' olarak yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Sınıf arkadaşlarımız ile akşam halı saha maçı oynayacağız.

Halı sahada oynanacak olan turnuvada bizde yer alacağız.