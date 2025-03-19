Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Halı Saha Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Halısaha Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?
Giriş Tarihi: 19.3.2025 11:36 Son Güncelleme: 19.3.2025 11:36

Halı Saha Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Halısaha Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’Halı saha nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre halı saha birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? Halı saha kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Halı Saha Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Halısaha Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''halı saha'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, halı saha nasıl yazılır? TDK'ye göre halı saha birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HALI SAHA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''halı saha'' olarak yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Sınıf arkadaşlarımız ile akşam halı saha maçı oynayacağız.

Halı sahada oynanacak olan turnuvada bizde yer alacağız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Halı Saha Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Halısaha Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz