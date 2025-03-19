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Giriş Tarihi: 19.3.2025 11:51 Son Güncelleme: 19.3.2025 11:52

İşbaşı Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre İş Başı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’işbaşı nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre işbaşı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre İşbaşı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

İşbaşı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre İş Başı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''işbaşı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, işbaşı nasıl yazılır? TDK'ye göre işbaşı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

İŞBAŞI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''işbaşı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Yarın sabah işbaşı yapıyorum.

Daha işbaşı yapmadan vukuat çıkarttı.

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İşbaşı Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre İş Başı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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