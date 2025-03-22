Nevruz geçmişimizin aynası

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nevruz, atalarımızın yaşadıkları dünyayla nasıl bütünleştiğini, doğayı ne denli iyi tanıyıp ona nasıl uyum sağladıklarını, hayata verdikleri değeri ve neticede bütün bunları nasıl muazzam bir yaşam biçimine dönüştürdüklerini gösteren binlerce yıllık bir aynadır" dedi. Bakan Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti. Ersoy, kabulde yaptığı konuşmada, Nevruz'un, Türk kültürünün kadim köklerinden beslenen bir değerin, duygu, düşünüş ve anlayışın adı olduğunu söyledi. Atalarının, Nevruz'u, doğanın canlandığı, nice canların ilk nefesi tadıp, ilk adımın mücadelesini verdiği dönemin başlangıcını 'yeni gün' adıyla kutladığını, dile getiren Ersoy, "Nevruz, atalarımızın yaşadıkları dünyayla nasıl bütünleştiğini, doğayı ne denli iyi tanıyıp ona nasıl uyum sağladıklarını neticede bütün bunları nasıl muazzam bir yaşam biçimine dönüştürdüklerini gösteren binlerce yıllık bir aynadır" değerlendirmesinde bulundu.