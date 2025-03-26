Opera ve bale rekora doymuyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün çarpıcı istatistiklerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seyirci sayısındaki artışa dikkat çekti. Ersoy, "2023- 2024 sezonunda 44 yeni eser sahnelendi ve 1009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuk. Seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında yüzde 44 artış yaşandı. Kültür Yolu Festivali'nde 15 şehirde 94 temsil sahnelendi ve 134 bin 844 sanatsever izledi. Çocuklara yönelik 246 etkinlik düzenlenerek 75 bin minik sanatsever opera ve baleyle buluştu" bilgisini paylaştı.

YENİ SEZON DA DOPDOLU

"Sanata verdiğimiz destekle yeni rekorların peşinde koşuyoruz" ifadelerini kullanan Ersoy, "Yeni sezonda sanat sahnesi daha da büyüyor! Yerli eserimiz Gilgameş Operası dünya prömiyerini yapacak. Sanatseverleri büyüleyecek Kuğu Gölü, dünyaca ünlü dansçılarla sahnelenecek. Türkiye-Özbekistan kültürel işbirliği, Aspendos'ta tarihi bir buluşmaya sahne olacak. Yetenek taramalarıyla da geleceğin yıldızlarını keşfedeceğiz. Sanatın her dalında daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.