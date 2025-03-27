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Giriş Tarihi: 27.3.2025 14:21 Son Güncelleme: 27.3.2025 14:21

Mide Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Miğde Mi, Mide Mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün onbinlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Yazım yanlışına düşmek istemeyen kişiler birçok kelimenin olduğu gibi ‘’mide nasıl yazılır’’ sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, TDK’ye göre mide mi, miğde mi olarak yazılır?

Mide Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Miğde Mi, Mide Mi?

Mide nasıl yazılır sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. TDK'nın sıkça yapılan yanlışlar kısmında da yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını ve cümle içerisinde örneklendirilmesini bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

MİDE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en sık yapılan sorgulamalar arasında yer alır. ''MİDE'' olarak yazılmaktadır.

ÖRNEKLER

Mide rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmış.

Her gün mide ağrısı çekiyorum.

Mide bulantısının nedenini bilmiyorum.

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Mide Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Miğde Mi, Mide Mi?
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