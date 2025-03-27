Müsaade Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Müsade Mi Müsaade Mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının müsade olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı müsaade olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de müsaade kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Her şey için çok teşekkür ederiz, yemeğimizi yedik çayımızı içtik artık müsaade isteyelim.

YANLIŞ ÖRNEK: Trafikteki kavgalar hep acelden oluyor kimse kimseye geçmek için müsade etmiyor.

DOĞRU ÖRNEK: Müsaade sizin her zaman bekleriz, birbirimize çok yakınız daha sık görüşelim.

YANLIŞ ÖRNEK: Müsade etsem mi etmesem mi bilemedim artık büyüdü farkındayım ama kafamda soru işaretleri var.