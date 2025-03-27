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Giriş Tarihi: 27.3.2025 15:21 Son Güncelleme: 27.3.2025 15:21

Yarın ki Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Yarınki Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre bu ismin doğru yazılışını sizler için derledik. Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yapılan yazım hatalarıdır. Bu hatalar ile bilgi kirliliği de oluşmaktadır. Özellikle birleşik sözcüklerin yazılışı ile alakalı çoğu yanlış görünmektedir. ‘yarın ki nasıl yazılır’ sorusunun yanıtı da sık sık araştırılır. Peki TDK’ye göre yarınki nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Yarın ki Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yarınki Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden bu sorgulamayı yapabileceğiniz gibi doğru yazılışı ile alakalı tüm detayları ve cümle içerisinde örnek kullanımını bu başlık altından bulabilirsiniz. yarınki nasıl yazılır sorusunun yanıtını sizlerle...

YARINKİ NASIL YAZILIR?

Yarınki birleşik olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelimeyi birleşik yazarak hataya düşenler vardır. Köpek balığı ile alakalı örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Yarınki mücadele öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlamıştı. Doğru

Yarınki sınav tüm kaderimi değiştirebilir. Doğru

Bugün ve yarın ki toplantıda şirketimizi temsil edeceğiz. Yanlış

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Yarın ki Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Yarınki Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?
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