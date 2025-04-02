Atölye Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Atelye Mi Atölye Mi?

Türkçe yazarken imla kuralları olmazsa olmazlar arasındadır. Dilimizi doğru kullanmak iletişimin genel kuralları arasında ilk sırada yer alır. Günümüzde dijital mecra üzerinde WhatsApp, Instagram gibi uygulamalarda özellikle gençler imla kurallarına uymadan yazışmaktalar bu durum da eğitim açısından olumsuz sonuçları doğurabilir. Peki atölye nasıl yazılır? TDK'ya göre atölye mi atelye mi?

Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin doğru kullanış biçimi "atölye" şeklindedir. Bazı yerlerde, bazı konuşmalarda atelye olarak da kullanılsa da bu biçim doğru değildir. Aşağıda hazırladığımız örneklerle eğlenmek kelimesinin doğru kullanış biçimini ve yanlış kullanış biçimini cümleler içerisinde kullandık.

DOĞRU KULLANIM: İşte bu bina 30 sene önce babamın atölyesiydi. Burada çok anılarımız var...

YANLIŞ KULLANIM: Ustaya bir türlü ulaşamıyorum, atelye civarında olabilir mi? Onu bugün hiç gördün mü?

DOĞRU KULLANIM: Üretimin başlangıcı olarak kiralık bir atölye bakıyoruz? Bize yardımcı olabilecek misiniz?

YANLIŞ KULLANIM: Bütün atelye dükkanlarını araştırdım, benim istediğim gibi değiller.