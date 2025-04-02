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Giriş Tarihi: 2.4.2025 14:44 Son Güncelleme: 2.4.2025 14:44

Bir Kez Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Bir Kez Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi üzerinden ‘bir kez nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı sık sık yapılan sorgulamalar arasında yer almaktadır. Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi olan yazım hataları genellikle birleşik kelimelerde yapılıyor. TDK’ye birçok kelimenin doğru yazılışını sizlere aktardığımız gibi bir kez kelimesinin doğru yazımı ve cümle içerisinde kullanımı sizler için hazırladık. Peki, bir kez birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Bir Kez Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bir Kez Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'bir kez nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, bir kez birleşik mi, ayrı mı yazılır?

BİR KEZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünden yapılan sorgulamaya göre bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır. Bir kez kelimesinin cümle içerisinde kullanımını aşağıda bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir kez olsun yaptığın hatayı anlayıp özür dilemen gerekir.

Benimle son bir kez daha gelir misin?

Seni son bir kez daha görmek istiyorum.

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Bir Kez Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Bir Kez Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?
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