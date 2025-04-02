Bir Kez Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bir Kez Birleşik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'bir kez nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, bir kez birleşik mi, ayrı mı yazılır?

BİR KEZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünden yapılan sorgulamaya göre bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır. Bir kez kelimesinin cümle içerisinde kullanımını aşağıda bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir kez olsun yaptığın hatayı anlayıp özür dilemen gerekir.

Benimle son bir kez daha gelir misin?

Seni son bir kez daha görmek istiyorum.