Çünkü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Çünki Mi Çünkü Mü?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde TDK'ya artist mi artiz mi konusunda en doğru bilgileri bulabileceksiniz. Örnek olarak kelimeleri cümle içinde kullanacağız. Böylelikle siz çünkü kelimesinin doğru yazımını net olarak kavrayacaksınız. Son yıllarda dijital medyanın hayatımıza olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de oldu.

Gençlerin sosyal medyada bolca vakit geçirmesi instagram, facebook, twitter gibi mecralarda kendilerini sorumlu hissetmeleri, hızlı düşünüp bolca paylaşım yapmaları imla kuralları açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor. Çünkü mü çünki mi?

Bu kelimenin doğru yazımı "çünkü" olarak ortaya çıkıyor.

DOĞRU KULLANIM: Seni çok seviyorum çünkü seninle vakit geçirmekten aşırı derecede mutluyum.

YANLIŞ KULLANIM: Mbaye Diagne bir türlü kendini yeşil sahaya veremiyor çünki aklı başka yerde.

DOĞRU KULLANIM: Nasıl yapacağımı bilmiyorum çünkü gerçekten kafam çok karışık.

YANLIŞ KULLANIM: Nereye gideceğimizi bilemedik bu sene, Cunda mı Çeşme mi çünki ikisi de çok güzel.